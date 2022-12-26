Турция обнаружила в Черном море газовое месторождение объемом 58 млрд куб. м
Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море запасы природного газа объемом 58 млрд куб. м на глубине чуть более 3000 м, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
«Природный газ, который мы обнаружили в Черном море сегодня, оценивается на международном рынке в $1 трлн. Наше новое открытие откроет двери для обнаружения других геологических месторождений, прилегающих к региону. Мы начнем новые бурения как можно скорее», – сказал он.
В 2020 г. Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, объемы которого позднее оценили в 540 млрд куб. м. Эрдоган тогда назвал открытое месторождение крупнейшим в стране, разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, говорил он. Позднее в Анкаре заявили, что запасы этого месторождения способны покрыть мировые потребности в газе в течение 45 лет.
Сегодня же Эрдоган заявил, что объемы этого месторождения составляют 652 млрд куб. м. Общие же обнаруженные Турцией запасы газа в Черном море достигли в общей сложности порядка 710 млрд куб. м, добавил он.
Ранее в декабре Эрдоган сообщил об обнаружении на юге-востоке Турции в районе горы Габар нефтяного месторождения с запасами около 150 млн баррелей нефти стоимостью $12 млрд.