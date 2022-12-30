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Собянин: проект БКЛ метро окупится в 2023 году за счет инвестиций

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Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы окупится в 2023 г. за счет инвестиций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Инвестиции, которые приходят в "коридоре метро", они дают доходы в бюджет. В 2023 г. только за счет инвестиций, создания новых рабочих мест в "коридоре БКЛ" мы уже окупим этот проект полностью. И еще такую же сумму получит бюджет федеральных налогов», — отметил мэр столицы (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Собянин сообщил о завершении строительства последнего, восточного участка БКЛ. Строительство участка, включающего станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», началось в 2018 г.

В 2023 г. новые станции будут открыты во Внукове, Лианозове, Дмитровском районе и Северном. Также будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада, отметил Собянин.

Ранее по теме: В Москве завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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