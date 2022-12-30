Собянин: проект БКЛ метро окупится в 2023 году за счет инвестиций
Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы окупится в 2023 г. за счет инвестиций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Инвестиции, которые приходят в "коридоре метро", они дают доходы в бюджет. В 2023 г. только за счет инвестиций, создания новых рабочих мест в "коридоре БКЛ" мы уже окупим этот проект полностью. И еще такую же сумму получит бюджет федеральных налогов», — отметил мэр столицы (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее Собянин сообщил о завершении строительства последнего, восточного участка БКЛ. Строительство участка, включающего станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», началось в 2018 г.
В 2023 г. новые станции будут открыты во Внукове, Лианозове, Дмитровском районе и Северном. Также будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада, отметил Собянин.