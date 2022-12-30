Собянин: проект БКЛ метро окупится в 2023 году за счет инвестиций

«Инвестиции, которые приходят в "коридоре метро", они дают доходы в бюджет. В 2023 г. только за счет инвестиций, создания новых рабочих мест в "коридоре БКЛ" мы уже окупим этот проект полностью. И еще такую же сумму получит бюджет федеральных налогов», — отметил мэр столицы (цитата по «Интерфаксу»).