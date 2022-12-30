В Москве завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии
Строительство последнего, восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено, его технический пуск провел столичный мэр Сергей Собянин.
«Поздравляю с большим событием в московском метрополитене — с окончанием строительства последнего десятикилометрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта... в истории московского метро», – приводит слова Собянина ТАСС.
Теперь начнутся пуско-наладочные работы, в результате которых через пару месяцев «кольцо замкнется» и начнут ходить поезда с пассажирами, добавил он. Строительство участка, включающего станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», началось в 2018 г.
Ранее Собянин назвал завершение строительства БКЛ главным событием следующего года. По его словам, БКЛ станет «инфраструктурным каркасом» для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на каждой из которых новый вид транспорта сделает комфортней дорогу для от 700 000 до 1 млн москвичей.
В 2023 г. новые станции будут открыты во Внукове, Лианозове, Дмитровском районе и Северном. Также будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада, отметил Собянин.