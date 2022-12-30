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В Москве завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии

Ведомости

Строительство последнего, восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено, его технический пуск провел столичный мэр Сергей Собянин.

«Поздравляю с большим событием в московском метрополитене — с окончанием строительства последнего десятикилометрового участка Большой кольцевой линии метро, самого большого проекта... в истории московского метро», – приводит слова Собянина ТАСС.

Теперь начнутся пуско-наладочные работы, в результате которых через пару месяцев «кольцо замкнется» и начнут ходить поезда с пассажирами, добавил он. Строительство участка, включающего станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики», началось в 2018 г.

Ранее Собянин назвал завершение строительства БКЛ главным событием следующего года. По его словам, БКЛ станет «инфраструктурным каркасом» для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на каждой из которых новый вид транспорта сделает комфортней дорогу для от 700 000 до 1 млн москвичей.

В 2023 г. новые станции будут открыты во Внукове, Лианозове, Дмитровском районе и Северном. Также будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада, отметил Собянин.

Ранее по теме: Мэр Москвы отчитался перед депутатами
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных