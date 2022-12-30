В Москве завершилось строительство последнего участка Большой кольцевой линии

В 2023 г. новые станции будут открыты во Внукове, Лианозове, Дмитровском районе и Северном. Также будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада, отметил Собянин.