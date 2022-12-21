Мэр Москвы отчитался перед депутатами

Мэр Москвы отчитался перед депутатамиСобянин рассказал, как столица помогает бизнесу, мобилизованным и строительству оборонительных сооружений
На прошедшем в Мосгордуме заседании мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе правительства за год. За принятие доклада к сведению проголосовали 28 депутатов, семь высказались против, восемь человек воздержались.
О спецоперации
В своем докладе Собянин в первую очередь упомянул о поддержке военнослужащих и новых территорий – он отметил, что в спецоперации участвуют «тысячи москвичей»: кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. По словам мэра, Москва и москвичи оказывают «постоянную искреннюю помощь» в решении бытовых вопросов военных, включая обеспечение, граждане передали «более 1000 т» гуманитарной помощи, а правительство Москвы оказывает адресную и финансовую помощь семьям мобилизованным, помогает им оформлять все полагающиеся льготы.
Собянин также рассказал, что городские предприятия участвуют в строительстве оборонительных сооружений и оказывают помощь городам-побратимам. «Порой эта работа требует не меньше мужества и стойкости, чем боевые действия», – заключил мэр.
Руководитель фракции «Единой России» в Мосгордуме Степан Орлов уточнил у мэра, что реально удалось сделать для мобилизованных москвичей, в каких условиях они служат и насколько востребованы городские меры поддержки для их семей. Собянин сообщил, что городские власти сопровождают мобилизованных – начиная от военкоматов и до воинских частей, оказывают содействие в вещевом обеспечении.
О санкциях
По словам мэра, успешно противостоять «беспрецедентному» санкционному давлению позволили решения федеральных и региональных властей, которые «работают как одна команда». Он отметил, что была предоставлена поддержка системообразующим предприятиям, среднему и малому бизнесу, трудоустроены работники иностранных предприятий, «которые по указке своих правительств закрылись».
При этом Собянин подчеркнул, что главную роль сыграл сам бизнес и «его нацеленность на успех», а оставленные иностранными предприятиями ниши были закрыты. «Всего шесть месяцев потребовалось для того, чтобы возобновить производство на заводе «Москвич», который прежние собственники бросили на произвол судьбы», – подчеркнул мэр. По его словам, предприятие станет кластером отечественного электромобилестроения, где будут производиться легковые и грузовые электромобили, электробусы, а также композитные материалы и зарядные станции.
Также в Москве строится один из крупнейших в стране фармкластеров, рассказал Собянин, часть предприятий, по его словам, уже производит продукцию. После ухода из России «Макдональдса» по городской программе поддержки в Москве было открыто около 500 новых точек быстрого питания.
Рост обрабатывающей промышленности по итогам 10 месяцев 2022 г. в сопоставимых ценах составил больше 10%. «Таким образом, несмотря на санкции, мы не только сохранили экономический потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», – подытожил Собянин.
Орлов спросил у мэра, планирует ли правительство и дальше оказывать поддержку предприятиям города и в каких формах. Собянин заявил, что главная форма поддержки – это «продолжение развитие города», например строительство инфраструктуры и коммуникаций, а также размещение городского заказа, офсетных контрактов в фармацевтике, предоставление городской земли на льготных условиях и 80 мер поддержки, включая льготное кредитование, которые будут сохранены, заверил мэр.
О социальных нуждах
По словам мэра, городской бюджет не понес потерь из-за санкций, в 2023 г. Москва выполнит все взятые на себя обязательства в социальной сфере и «значительно» их увеличит. С 1 января 2023 г. будет проведена индексация выплат и доплат пенсионерам, будут развиваться программы «Московского долголетия», адресной поддержки, социального ухода и др.
О строительстве
С начала года в Москве было возведено 12 млн кв. м недвижимости, из них 6 млн кв. м жилья, рассказал мэр. Он отметил, что одной из важных программ остается программа реновации – Собянин рассказал, что в период 2023-2025 гг. планируется построить вдвое больше жилья, чем в предыдущие годы, а также напомнил, что сейчас по программе уже переселены 100 000 человек. Он подчеркнул, что в рамках программ реновации промзон и хрущевок предстоит реорганизовать около 25% исторической территории Москвы.
Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин спросил у Собянина, когда правительство Москвы планирует вернуть проведение публичных слушаний по вопросам застройки. «В последние несколько лет органы власти отстранились от работы с жителями и игнорируют многие проблемные вопросы, волнующие население», – выразил свое мнение Зубрилин. Собянин с этим не согласился и заявил, что деятельность правительства, наоборот, направлена на интересы жителей. В части публичных слушаний – мэр отметил, что старая система не позволяла конструктивно обсуждать проблемы и периодически переходила в «мордобой». Сейчас же москвичи могут участвовать в обсуждениях городских проектов в электронном виде.
Также Зубрилин спросил, когда и в какой срок будет предоставлено жилье людям, которые стоят в очереди на него, их в Москве сейчас около 50 000 человек. Собянин отметил, что за последние годы эта очередь сократилась более чем в три раза, а общежития включены в программу реновации.
На вопрос руководителя объединения «Моя Москва» экс-депутата Госдумы Елены Николаевой об обеспечении социальными объектами новых районов мэр отметил, что большая часть таких объектов строится за счет инвесторов, за тех, кто свои обязательства не выполняет, это делает город и потом обращается к застройщику за возмещением.
Также он отметил, что ранее правительство жестко контролировало лишь вопросы обеспеченности детсадами, школами и поликлиниками, то теперь «смотрят весь спектр», включая спортивные, культурные и др. объекты. «Застройщик должен создавать не минимум социальной инфраструктуры, а оптимальное количество для того, чтобы там была полноценная жизнь», – считает Собянин.
О транспорте
Завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена станет главным событием в 2023 г., считает Собянин. По его словам, БКЛ станет «инфраструктурным каркасом» для трех новых радиусов метрополитена: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, на каждой из которых новый вид транспорта сделает комфортней дорогу для от 700 000 до 1 млн москвичей.
В 2023 г. новые станции будут открыты во Внуково, Лианозово, Дмитровском районе и Северном. Также будут завершены работы по созданию двух диаметров наземного метро – МЦД-3 и МЦД-4, в эксплуатацию будут введены юго-восточная хорда и южная рокада.
Собянин пообещал, что Москва продолжит обновлять подвижной состав, и отметил, что благодаря заказам Москвы «отечественное машиностроение успешно преодолело санкции». В 2022 г. город получает 1100 вагонов метро и пригородного сообщения, электробусов и др., в 2023 г. их будет еще около 1600.
О здравоохранении
Как отметил Собянин, 2023 и 2024 гг. станут «временем беспрецедентного обновления» инфраструктуры московского здравоохранения – в 2023 г. завершится программа модернизации амбулаторного звена, в рамках которой была проведена реконструкция 201 поликлиники. В 2024 г. будет завершена программа строительства 30 новых поликлиник в тех районах, где их не хватает.
В течение двух лет мэр пообещал достроить оставшиеся корпуса «Коммунарки» и рассказал, что в настоящее время завершен капитальный ремонт большинства корпусов крупнейшего стационара Москвы – клинической больницы имени Боткина. В 2023 г. будет построен новый комплекс инфекционной больницы № 1, введен в эксплуатацию многопрофильный онкологический стационар – Научный центр имени Логинова.
Об экологии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев отметил, что партия наблюдает сокращение зеленых насаждений в Москве, городу не удается достичь «экологического баланса», – и какие меры в связи с этим планирует предпринять правительство.
По словам Собянина, в последние годы властям удавалось высаживать деревьев в 1,5 раза больше, чем было утрачено в результате рубок, и по официальной статистике с учетом новой Москвы количество деревьев в городе составляет около 40 млн. «Это для всех мегаполисов мира, пожалуй, рекорд», – отметил мэр. Собянин добавил, что речь идет не только о количестве деревьев, но и об уходе за ними, – он напомнил, что в новой Москве лесные массивы были превращены в свалки и потребовалась «колоссальная работа», чтобы все расчистить. Была проведена реабилитация охраняемых территорий – Битцевского леса, Кусково и др.