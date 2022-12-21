Мэр Москвы отчитался перед депутатами

С начала года в Москве было возведено 12 млн кв. м недвижимости, из них 6 млн кв. м жилья, рассказал мэр. Он отметил, что одной из важных программ остается программа реновации – Собянин рассказал, что в период 2023-2025 гг. планируется построить вдвое больше жилья, чем в предыдущие годы, а также напомнил, что сейчас по программе уже переселены 100 000 человек. Он подчеркнул, что в рамках программ реновации промзон и хрущевок предстоит реорганизовать около 25% исторической территории Москвы.