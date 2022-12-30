Минфин США опубликовал предварительную инструкцию о применении ценового потолка

Комментируя это решение, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Россия будет продавать нефть по рыночной цене в те страны, которые не присоединились к потолку цен на энергоноситель. Он отметил, что поставки российской нефти не будут осуществляться в те государства, которые ввели эти ограничения.