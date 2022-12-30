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Минфин США опубликовал предварительную инструкцию о применении ценового потолка

Ведомости

Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию о применении ценовых ограничений к нефтепродуктам, экспортируемым из России. Документ опубликован на сайте министерства.

Из документа следует, что «потолок цен» на нефтепродукты вслед за сырой нефтью планируется в феврале – как условие исключения из вводимого тогда ЕС запрета на их перевозку морским транспортом и оказания сопутствующих услуг.

Министерство также освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, полученные путем глубокой переработки за пределами России, однако простое смешивание к этой процедуре не относится. Конкретных цифр минфин США пока не назвал.

3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

Комментируя это решение, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Россия будет продавать нефть по рыночной цене в те страны, которые не присоединились к потолку цен на энергоноситель. Он отметил, что поставки российской нефти не будут осуществляться в те государства, которые ввели эти ограничения.

Ранее по теме: В Кремле уточнили действие указа об ответных мерах на потолок цен на нефть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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