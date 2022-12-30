Минфин США опубликовал предварительную инструкцию о применении ценового потолка
Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию о применении ценовых ограничений к нефтепродуктам, экспортируемым из России. Документ опубликован на сайте министерства.
Из документа следует, что «потолок цен» на нефтепродукты вслед за сырой нефтью планируется в феврале – как условие исключения из вводимого тогда ЕС запрета на их перевозку морским транспортом и оказания сопутствующих услуг.
Министерство также освободит от ценовых ограничений нефтепродукты, полученные путем глубокой переработки за пределами России, однако простое смешивание к этой процедуре не относится. Конкретных цифр минфин США пока не назвал.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
Комментируя это решение, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что Россия будет продавать нефть по рыночной цене в те страны, которые не присоединились к потолку цен на энергоноситель. Он отметил, что поставки российской нефти не будут осуществляться в те государства, которые ввели эти ограничения.