В Кремле уточнили действие указа об ответных мерах на потолок цен на нефть
Указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть может распространяться и на действующие контракты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если там содержится ссылка на некий потолок цены, то конечно. Если нет ссылок на потолок цен, то не распространяется», — ответил представитель Кремля на вопрос, распространяется ли подписанный ранее указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть на уже действующие контракты.
Песков заявил об отсутствии консультаций Путина с ОПЕК+ перед подписанием вышеупомянутого указа. По словам пресс-секретаря президента, по этому вопросу проходили внутрироссийские консультации. «Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсурдные меры, так называемый потолок цен», — отметил представитель Кремля.
Песков сказал, что прямых контактов с ОПЕК+ по данной теме не было. «Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+», — уточнил он.
Накануне, 27 декабря, Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Он вступит в силу с 1 февраля 2023 г. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.
Документ стал ответной мерой на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Страны ЕС согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 и Австралия.