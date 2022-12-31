В России на полгода продлили экспортную квоту на лом и отходы черных металлов
Правительство России до 30 июня 2023 г. продлило сроки действия тарифной квоты на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Квота уменьшена с 1,35 млн т до 600 000 т, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.
«Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов... вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 000 т», – говорится в документе.
Ставка при этом составит 5%, но не менее 5 евро за тонну. Минпромторгу поручено распределять между экспортерами объем квоты в соответствии с установленными правилами, а ФАС – в течение трех дней предоставить Минпромторгу данные таможенной статистики.
В конце июня 2021 г. правительство увеличило экспортные пошлины на лом черных металлов до 5%, но не менее 70 евро/т (до этого с 31 января ставки составляли 5%, но не менее 45 евро/т). Минпромторг тогда пояснял, что лом черных металлов является стратегическим сырьем для металлургической промышленности и от цен на него прямо зависит цена на арматуру. С января 2022 г. правительство вновь повысило пошлины.
В конце мая кабмин ввел квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов. Ограничения были установлены на два месяца – с 1 июня по 31 июля 2022 г. Сообщалось, что при суммарном экспорте за этот период за пределы ЕАЭС до 540 000 т пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за 1 т (т. е. останется такой же, какая уже действует с 1 января 2022 г.). Но при превышении этого показателя минимальная пошлина вырастет до 290 евро/т. 31 июля действие экспортной квоты продлили до конца этого года, увеличив ее до 1,35 млн т.