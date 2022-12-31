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Экономика

В России на полгода продлили экспортную квоту на лом и отходы черных металлов

Ведомости

Правительство России до 30 июня 2023 г. продлило сроки действия тарифной квоты на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Квота уменьшена с 1,35 млн т до 600 000 т, соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

«Установить с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно тарифную квоту на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов... вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта в совокупном объеме 600 000 т», – говорится в документе.

Ставка при этом составит 5%, но не менее 5 евро за тонну. Минпромторгу поручено распределять между экспортерами объем квоты в соответствии с установленными правилами, а ФАС – в течение трех дней предоставить Минпромторгу данные таможенной статистики.

В конце июня 2021 г. правительство увеличило экспортные пошлины на лом черных металлов до 5%, но не менее 70 евро/т (до этого с 31 января ставки составляли 5%, но не менее 45 евро/т). Минпромторг тогда пояснял, что лом черных металлов является стратегическим сырьем для металлургической промышленности и от цен на него прямо зависит цена на арматуру. С января 2022 г. правительство вновь повысило пошлины.

В конце мая кабмин ввел квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов. Ограничения были установлены на два месяца – с 1 июня по 31 июля 2022 г. Сообщалось, что при суммарном экспорте за этот период за пределы ЕАЭС до 540 000 т пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за 1 т (т. е. останется такой же, какая уже действует с 1 января 2022 г.). Но при превышении этого показателя минимальная пошлина вырастет до 290 евро/т. 31 июля действие экспортной квоты продлили до конца этого года, увеличив ее до 1,35 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных