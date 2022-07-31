В России продлили экспортную квоту на лом и отходы черных металлов
Правительство России решило до конца года продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов, сообщается на сайте кабмина.
«Квота составит 1350 тыс. т. При экспорте металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за т, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за т», — рассказали в правительстве.
Отмечается, что решение принято в рамках «последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции». Она направлено на обеспечение сырьем предприятий металлургии в условиях санкций недружественных стран.
В конце июня 2021 г. правительство увеличило экспортные пошлины на лом черных металлов до 5%, но не менее 70 евро/т (до этого с 31 января ставки составляли 5%, но не менее 45 евро/т). Минпромторг тогда пояснял, что лом черных металлов является стратегическим сырьем для металлургической промышленности и от цен на него прямо зависит цена на арматуру. С января 2022 г. правительство вновь повысило пошлины.
В конце мая кабмин ввел квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов, постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Ограничения были установлены на два месяца – с 1 июня по 31 июля 2022 г. Сообщалось, что при суммарном экспорте за этот период за пределы ЕАЭС до 540 000 т пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за 1 т (т. е. останется такой же, какая уже действует с 1 января 2022 г.). Но при превышении этого показателя минимальная пошлина вырастет до 290 евро/т.