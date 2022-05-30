Правительство ввело квоты на экспорт металлолома

Ограничения установлены на два месяца – с 1 июня по 31 июля 2022 г. При суммарном экспорте за этот период за пределы ЕАЭС до 540 000 т пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за 1 т (т. е. останется такой же, какая уже действует с 1 января 2022 г.). Но при превышении этого показателя минимальная пошлина вырастет до 290 евро/т.