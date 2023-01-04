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Экономика

Грузооборот морских портов России вернулся на допандемийный уровень

Ведомости

Объемы перевалки грузов через морские порты России вернулись на уровень допандемийного 2019 г. и составили 840 млн т по итогам 2022 г., говорится в сообщении на сайте Росморречфлота.

«Важным результатом работы в минувшем 2022 г. в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 г. — порядка 840 млн т, а также ритмичная реализация проектов развития и строительства флота», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили об успешной переориентации грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении – грузооборот дальневосточных портов вырос на 8,3%.

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Объем производственных мощностей российских портов увеличился за год на 36,64 млн т благодаря вводу в эксплуатацию Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань мощностью 25 млн, строительству угольного терминала «Порт Вера» в Приморье (4,55 млн т), созданию инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае (5,43 млн т), а также строительству терминала в районе КС «Портовая» в порту Высоцк (1,66 млн т).

В этом году прирост, как ожидается, станет еще более существенным за счет введения мощностей терминала СПГ в Мурманской области (10,4 млн т), угольного терминала Суходол в Приморском крае (12 млн т), универсального портового терминала в Усть-Луге (8 млн т) и перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская (11 млн т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных