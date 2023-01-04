Грузооборот морских портов России вернулся на допандемийный уровень
Объемы перевалки грузов через морские порты России вернулись на уровень допандемийного 2019 г. и составили 840 млн т по итогам 2022 г., говорится в сообщении на сайте Росморречфлота.
«Важным результатом работы в минувшем 2022 г. в сфере ответственности Федерального агентства морского и речного транспорта стало восстановление объемов перевалки грузов в морских портах на допандемийном уровне 2019 г. — порядка 840 млн т, а также ритмичная реализация проектов развития и строительства флота», – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили об успешной переориентации грузопотоков из Северо-Западного бассейна в восточном направлении – грузооборот дальневосточных портов вырос на 8,3%.
Объем производственных мощностей российских портов увеличился за год на 36,64 млн т благодаря вводу в эксплуатацию Таманского терминала навалочных грузов в порту Тамань мощностью 25 млн, строительству угольного терминала «Порт Вера» в Приморье (4,55 млн т), созданию инфраструктуры морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае (5,43 млн т), а также строительству терминала в районе КС «Портовая» в порту Высоцк (1,66 млн т).
В этом году прирост, как ожидается, станет еще более существенным за счет введения мощностей терминала СПГ в Мурманской области (10,4 млн т), угольного терминала Суходол в Приморском крае (12 млн т), универсального портового терминала в Усть-Луге (8 млн т) и перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская (11 млн т).