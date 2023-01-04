Грузооборот морских портов России вернулся на допандемийный уровень

В этом году прирост, как ожидается, станет еще более существенным за счет введения мощностей терминала СПГ в Мурманской области (10,4 млн т), угольного терминала Суходол в Приморском крае (12 млн т), универсального портового терминала в Усть-Луге (8 млн т) и перегрузочного терминала СПГ в бухте Бечевинская (11 млн т).