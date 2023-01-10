Путин на встрече с главой ФАС подчеркнул важность контроля за ценами

По его словам, в результате работы ведомства наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5%. Кроме того, магазины обязались поддерживать на самый востребованный товар наценку не выше 5% по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар и борщевой набор.