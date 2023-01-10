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Экономика

Путин на встрече с главой ФАС подчеркнул важность контроля за ценами

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил, что сейчас особенно важно следить за уровнем цен в стране. 

«Максим Алексеевич, у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что на данный момент инфляцию в стране удается держать «в определенных рамках». Путин добавил, что она «имеет тенденции к понижению».

Шаскольский, в свою очередь, отметил, что приоритетом ФАС является контроль за ценами на продовольственные товары, а также лекарства, нефтепродукты, строительные материалы и услуги сотовой связи.

По его словам, в результате работы ведомства наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5%. Кроме того, магазины обязались поддерживать на самый востребованный товар наценку не выше 5% по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар и борщевой набор.

В марте 2022 г. Путин поручил чиновникам следить за ценами и избегать «ценовых всплесков». Он также призвал исключить ручное регулирование цен и заявил о необходимости обеспечить доступность товаров на потребительском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных