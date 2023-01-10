Путин на встрече с главой ФАС подчеркнул важность контроля за ценами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявил, что сейчас особенно важно следить за уровнем цен в стране.
«Максим Алексеевич, у Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также отметил, что на данный момент инфляцию в стране удается держать «в определенных рамках». Путин добавил, что она «имеет тенденции к понижению».
Шаскольский, в свою очередь, отметил, что приоритетом ФАС является контроль за ценами на продовольственные товары, а также лекарства, нефтепродукты, строительные материалы и услуги сотовой связи.
По его словам, в результате работы ведомства наценки на социально значимые продовольственные товары в федеральных торговых сетях снизились с 22 до 5,5%. Кроме того, магазины обязались поддерживать на самый востребованный товар наценку не выше 5% по таким категориям, как хлеб, молоко, сахар и борщевой набор.
В марте 2022 г. Путин поручил чиновникам следить за ценами и избегать «ценовых всплесков». Он также призвал исключить ручное регулирование цен и заявил о необходимости обеспечить доступность товаров на потребительском рынке.