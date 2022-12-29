Силуанов: инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составит примерно 12%, заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше», — заявил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайму»).
Министр заявил, что падение ВВП страны за текущий год составит порядка 2,7%. Он допустил, что показатель продолжит снижение в следующем году. По словам Силуанова, власти «будут делать все», чтобы уже в 2023 г. выйти на положительную динамику.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке 9 декабря президент Владимир Путин заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции. Президент сказал, что инфляция по итогам 2022 г. может составить 12,2%, а по результатам I квартала 2023 г. этот показатель может опуститься до 5% или ниже.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы. Председатель ЦБ подчеркнула, что годовой показатель инфляции, если она очень волатильная, мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас, отметила она.
Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
По итогам этого года Минэкономразвития ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. Набиуллина, в свою очередь, в середине декабря сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. 15 декабря Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года ожидается примерно на уровне 2,5%.