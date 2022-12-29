Силуанов: инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12%.

По итогам этого года Минэкономразвития ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. Набиуллина, в свою очередь, в середине декабря сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. 15 декабря Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года ожидается примерно на уровне 2,5%.