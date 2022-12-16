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Экономика

Набиуллина спрогнозировала спад ВВП по итогам года вблизи 3%

Ведомости

По итогам 2022 г. спад ВВП ожидается на уровне около 3%, при благоприятных условиях он может быть меньше. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«По нашим ожиданиям, снижение ВВП будет вблизи 3%. Но, безусловно, все будет зависеть от экономической динамики в ноябре - декабре — если она будет складываться хорошо, ВВП может упасть меньше 3% в этом году», — сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ уточнит прогноз на 2023 г. в феврале с учетом «произошедших факторов». 

В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижения ВВП по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.

В то же время Минэкономразвития ожидает спад ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. 

Накануне, 15 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года ожидается примерно на уровне 2,5%. Глава государства подчеркнул, что масштабные санкции Запада против России не достигли своей цели. По его словам, расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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