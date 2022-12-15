Путин: в следующем году бюджет будет исполнен с дефицитом около 2% ВВП
В 2023 г. бюджет России будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП, это один из лучших показателей в G20, передает пресс-служба Кремля со ссылкой на президента Владимира Путина.
«Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом – около двух процентов ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран «большой двадцатки», — отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что бюджет на следующие три года предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 г. Путин также пообещал, что страна сохранит «ответственную финансовую и макроэкономическую политику», что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач.
«Подчеркну: эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе», — добавил глава государства.
В начале декабря Минфин существенно скорректировал оценку дефицита бюджета в 2022 г.: теперь он прогнозируется на уровне около 2% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 0,9% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Таким образом, дефицит по итогам года может составить около 2,9 трлн руб. вместо 1,3 трлн, писали ранее «Ведомости».
5 декабря Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 гг. Согласно закону, в 2023 г. доходы бюджета составят 26,1 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. В 2024 г. и 2025 г. доходы ожидаются на уровне 27,2 трлн руб. и 27,9 трлн руб., а расходы составят 29,4 трлн руб. и 29,2 трлн руб.