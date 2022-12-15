Путин: в следующем году бюджет будет исполнен с дефицитом около 2% ВВП

Глава государства подчеркнул, что бюджет на следующие три года предполагает постепенное снижение дефицита до менее чем одного процента ВВП в 2025 г. Путин также пообещал, что страна сохранит «ответственную финансовую и макроэкономическую политику», что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач.