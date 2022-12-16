Набиуллина сообщила о замедлении годовой инфляции в ближайшие месяцы
Годовая инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Несколько слов о годовой инфляции: в ближайшие месяцы она продолжит замедляться, из нее будут выходить самые тяжелые по темпам роста цен месяцы этого года», – рассказала она.
Председатель ЦБ подчеркнула, что годовой показатель инфляции, если она очень волатильная, мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас, отметила она.
Текущие темпы роста цен остаются умеренными, а потребительский спрос – сдержанным, добавила Набиуллина. В ноябре и начале декабря цены росли в основном из-за разовых факторов, прежде всего индексации тарифов ЖКХ, но также усиливается влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию, это тенденция продолжится и в следующем году, отметила глава ЦБ. В частности, речь идет о повышенных уровнях инфляционных ожиданий, возросшей нехватке персонала, адаптации бизнеса к меняющимся условиям, а также бюджетной политике.
Набиуллина добавила, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к таргету в 4% в 2024 г. На следующий год регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 5-7%.
На неделе с 6 по 12 декабря инфляция в России замедлилась до 0,19% после 0,58% (на фоне индексации тарифов ЖКХ), 0,19% и 0,11% в предыдущие три недели. В годовом же выражении за этот период цены выросли на 12,6% после 12,5% неделей ранее.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции, эта тенденция важна не только для РФ, но и для экономики других стран. При этом он отметил, что во всех странах ЕС показатели инфляции двузначного значения, а в некоторых — «достигают заоблачных величин для европейской экономики».