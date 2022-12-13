Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к санкциям
Период адаптации России к санкционной политике Запада все еще продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Экспертного совета при правительстве.
«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — отметил премьер (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, прогнозируемое сокращение ВВП по итогам года будет на уровне менее 3%. Глава правительстве при этом предупредил, что некоторого замедления избежать не удастся, но уже ясно, что негативные сценарии не реализовались.
В конце ноября премьер заявил, что российская экономика продолжает адаптироваться к вызовам и показывает устойчивость к целому ряду рисков. При этом правительству, по его словам, нужны быть готовым к возможному дальнейшему усилению мирового кризиса и санкционного давления.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
На фоне начала спецоперации на Украине ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября. Девятый пакет санкций находится в стадии утверждения.