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Экономика

Мишустин заявил о продолжении адаптации российской экономики к санкциям

Ведомости

Период адаптации России к санкционной политике Запада все еще продолжается, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Экспертного совета при правительстве.

«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах», — отметил премьер (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, прогнозируемое сокращение ВВП по итогам года будет на уровне менее 3%. Глава правительстве при этом предупредил, что некоторого замедления избежать не удастся, но уже ясно, что негативные сценарии не реализовались.

В конце ноября премьер заявил, что российская экономика продолжает адаптироваться к вызовам и показывает устойчивость к целому ряду рисков. При этом правительству, по его словам, нужны быть готовым к возможному дальнейшему усилению мирового кризиса и санкционного давления.

Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

На фоне начала спецоперации на Украине ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября. Девятый пакет санкций находится в стадии утверждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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