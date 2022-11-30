Минэк сообщил о замедлении снижения ВВП России в октябре
Падение ВВП России по итогам октября замедлилось до 4,4% в годовом выражении после 4,5% в сентябре, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».
С января по октябрь снижение ВВП составило 2,1%. По итогам года ведомство по-прежнему ожидает сокращения ВВП на 2,9%. По итогам III квартала экономика сократилась на 4% после 4,1% во II квартале, следует из предварительной оценки Росстата.
«В целом динамика ВВП идет близко к прогнозной траектории. Поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс, которые показывают устойчивый рост к прошлому году. Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос», – отметила замминистра экономического развития Полина Крючкова.
Падение промышленного производства также замедлилось в октябре, составив 2,6% в годовом выражении после 3,1% месяцем ранее. За III квартал падение составило 1,3% в годовом выражении после снижения на 2,5% во II квартале. Спад обрабатывающей промышленности по итогам III квартала составил 2% в годовом выражении после 3,8% во II квартале, а объем строительства за этот период значительно вырос, достигнув 6,7% в годовом выражении после 3,5% по итогам II квартала. Уровень безработицы в стране в октябре не изменился и составил 3,9%.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
В октябре Всемирный банк улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5% и до 3,6% – в 2023 г. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.
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