Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2022 году

Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год.