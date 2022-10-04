Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2022 году
ВВП России снизится на 4,5% в 2022 г., следует из обновленного прогноза Всемирного банка. Падение ВВП в 2023 г. составит 3,6%.
«Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени», — отмечено в отчете.
Среди негативных факторов, влияющих на российскую экономику, выделены санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов, которое размывает потребительский спрос. Экономика сможет вернуться к росту в 2024 г, поясняют авторы отчета.
Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по ВВП России в 2022 г.: спад ожидается только на 2,9%. В 2023 г. спад экономики будет меньше – 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год.
Как отмечал глава министерства Максим Решетников, российская экономика оказалась устойчивой к глобальным вызовам: спад ВВП в июле составил 4,3% после 4,9% в июне. Свой вклад вносят меры соцподдержки – индексация пенсий, прожиточного минимума, МРОТа. Кроме того, экономику поддерживает бюджетный импульс.
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