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Финансы

Силуанов допустил превышение дефицита бюджета ожидаемых 0,9% ВВП

Ведомости

Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 г. скорее всего превысит спрогнозированные ранее 0,9% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия -1».

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», – сказал он.

Новые задачи связаны с технологическим суверенитетом, пояснил Силуанов, а также с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства. Министр также заверил, что все социальные обязательства будут исполнены, будут, в том числе, проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетников. 

Уровень же налогообложения для россиян в ближайшие три года не изменится, налоговые новации нацелены на дополнительные доходы, которые российские экспортеры получают от высоких цен на мировых рынках, подчеркнул Силуанов. Речь идет в первую очередь о газе, нефти и минеральных удобрениях, добавил он.

В текущем году бюджетные расходы составят 29 трлн руб. и будут оставаться на этом же уровне в ближайшие три года, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку.  Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), в 2023 г. – 26,1 трлн руб. (8,9 трлн), в 2024 г. – 27,2 трлн (8,7 трлн), в 2025 г. – 27,98 трлн (8,5 трлн). Таким образом дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2023 г. – 2,9 трлн, 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн, 0,7% ВВП.

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В конце августа Мишустин заявил, что, несмотря на сильнейшее внешнее давление на российскую экономику, результаты исполнения федерального бюджета по итогам первого полугодия 2022 г. в целом достойные. Объем внешнего госдолга России сократился на треть. Доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., расходы – около 12,4 трлн руб.

По словам премьер-министра, кассовое исполнение идет в соответствии со сроками и все стороны – регионы, отрасли и граждане – вовремя получают предусмотренные ресурсы. Мишустин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь за счет принятого пакета мер помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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