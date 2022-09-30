Силуанов допустил превышение дефицита бюджета ожидаемых 0,9% ВВП
Дефицит федерального бюджета по итогам 2022 г. скорее всего превысит спрогнозированные ранее 0,9% ВВП, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия -1».
«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», – сказал он.
Новые задачи связаны с технологическим суверенитетом, пояснил Силуанов, а также с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства. Министр также заверил, что все социальные обязательства будут исполнены, будут, в том числе, проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетников.
Уровень же налогообложения для россиян в ближайшие три года не изменится, налоговые новации нацелены на дополнительные доходы, которые российские экспортеры получают от высоких цен на мировых рынках, подчеркнул Силуанов. Речь идет в первую очередь о газе, нефти и минеральных удобрениях, добавил он.
В текущем году бюджетные расходы составят 29 трлн руб. и будут оставаться на этом же уровне в ближайшие три года, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), в 2023 г. – 26,1 трлн руб. (8,9 трлн), в 2024 г. – 27,2 трлн (8,7 трлн), в 2025 г. – 27,98 трлн (8,5 трлн). Таким образом дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2023 г. – 2,9 трлн, 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн, 0,7% ВВП.
В конце августа Мишустин заявил, что, несмотря на сильнейшее внешнее давление на российскую экономику, результаты исполнения федерального бюджета по итогам первого полугодия 2022 г. в целом достойные. Объем внешнего госдолга России сократился на треть. Доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., расходы – около 12,4 трлн руб.
По словам премьер-министра, кассовое исполнение идет в соответствии со сроками и все стороны – регионы, отрасли и граждане – вовремя получают предусмотренные ресурсы. Мишустин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь за счет принятого пакета мер помощи.
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