Силуанов допустил превышение дефицита бюджета ожидаемых 0,9% ВВП

В текущем году бюджетные расходы составят 29 трлн руб. и будут оставаться на этом же уровне в ближайшие три года, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку. Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), в 2023 г. – 26,1 трлн руб. (8,9 трлн), в 2024 г. – 27,2 трлн (8,7 трлн), в 2025 г. – 27,98 трлн (8,5 трлн). Таким образом дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2023 г. – 2,9 трлн, 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн, 0,7% ВВП.