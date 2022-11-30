Инвестиции в основной капитал выросли на 5,9% за январь - сентябрь

Кроме того, по словам Исакова, росли инвестиции в оборону и военную технику, что учитывается как инвестиции госсектора. Обычно госуправление – не самый крупный инвестор, но в этом году его вклад должен увеличиться в 2-3 раза и добавить до 2 процентных пунктов в рост инвестиций. Также вклад вносит финансовый сектор, считает Исаков. Например, Сбербанк и другие крупные госбанки в этом году инвестируют значительные средства в замещение иностранного программного обеспечения, переписывают свои системы на основе открытых программных продуктов.