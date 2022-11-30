Инвестиции в основной капитал выросли на 5,9% за январь - сентябрь

Инвестиции в основной капитал выросли на 5,9% за январь - сентябрьПо итогам года динамика будет лучше прогнозов Минэка, считают эксперты
Инвестиции в основной капитал в России увеличились в III квартале на 3,1% в годовом выражении после прироста на 4,1% в апреле - июне, следует из данных Росстата. За январь - сентябрь капвложения составили 16,4 трлн руб., что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В структуре инвестиций по источникам финансирования преобладали собственные средства предприятий – 56,3%, еще 17% приходилось на бюджетные средства, 11% – на кредиты.
Рост капвложений фиксировался в научной и технической деятельности (на 32,8%), в деятельности гостиниц и общепита (на 23,6%), строительстве (на 22,7%), госуправлении и обеспечении военной безопасности (на 19,5%), в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (на 17,3%), финансовой и страховой деятельности (на 13,2%), в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 12,5%), в области здравоохранения (на 11,3%), транспортировке и хранении (на 11,1%), в добыче полезных ископаемых (на 10,6%).
Падение инвестиций отмечается в сфере информации и связи – на 16,9%, в административной и сопутствующей деятельности – на 10,3% (при этом у турагентств – рост в два раза), в сельском хозяйстве – на 6,6%, в образовании – на 4,3%. В обрабатывающих производствах капвложения сократились на 0,9%, больше всего – в выпуске табачных изделий (на 60%), текстильных изделий (на 37,1%), напитков (на 32,2%).
Наиболее весомый вклад в рост внесла добыча полезных ископаемых и связанные с ней сектора, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Это самый крупный инвестор экономики, который в прошлом году давал одну пятую всех вложений в стране. В этом 2022 г. сектор инвестирует в запасы оборудования, разведку и разработку новых месторождений, а также в транспортировку, в частности, в танкеры, трубопровод в Китай «Сила Сибири - 2».
Кроме того, по словам Исакова, росли инвестиции в оборону и военную технику, что учитывается как инвестиции госсектора. Обычно госуправление – не самый крупный инвестор, но в этом году его вклад должен увеличиться в 2-3 раза и добавить до 2 процентных пунктов в рост инвестиций. Также вклад вносит финансовый сектор, считает Исаков. Например, Сбербанк и другие крупные госбанки в этом году инвестируют значительные средства в замещение иностранного программного обеспечения, переписывают свои системы на основе открытых программных продуктов.
Рост инвестиций в строительстве связан с эффектом ипотечного бума предыдущих лет, полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. При этом число разрешений на новое строительство в годовом сопоставлении снижается, поэтому в 2023 г. вероятно сокращение инвестиций в этом секторе, отметил аналитик.Что касается логистики, то здесь драйвером является переориентация логистических цепочек с Северо-Запада на Юг и Восток, требующая расширения провозных емкостей, согласился Вайсберг. Гостиничный сектор и общепит растут благодаря льготному кредитованию и переориентации туристического спроса на внутренний рынок, указывает эксперт.
По итогам года Минэк прогнозирует спад инвестиций в основной капитал на 2%. Оценка была значительно улучшена после выхода статистики за II квартал: еще в мае министерство ожидало спада в 2022 г. на 19,4%, августовская версия прогноза предполагала снижение на 10,8%. В следующем году, согласно документу, инвестиции сократятся на 1%, а в 2024 г. перейдут к росту – на 3,9%.
Первые прогнозы Минэка, как и большинства экспертов, основывались на исторических закономерностях: в типичную рецессию инвестиции падают в разы сильнее, чем потребление, — так было в 1998 г., 2009 г. и в 2015 г., напоминает Исаков. По словам экономиста, рецессия 2022 г. может быть первой, когда инвестиции окажутся устойчивее потребления из-за роста расходов на военную технику, накопления компаниями запасов иностранного оборудования, в том числе выкупа танкеров и самолетов, вложений в сохранение добычи нефти, а также в импортозамещение программных продуктов.
Пессимистичные оценки коррелировали с высокими процентными ставками, прогнозом снижения экспорта и в целом негативными ожиданиями экономических агентов, считает Вайсберг. При этом с марта ключевая ставка снизилась на 12,5 п. п., физические объемы экспорта упали на 10-15%, но в целом бизнес не отказался от львиной доли своих средне- и долгосрочных планов, указывает аналитик. Также, по его словам, определенную поддержку оказал параллельный импорт.
Исаков ожидает, что инвестиции продолжат расти в IV квартале – на 1-2% по сравнению с прошлым годом, и по итогам 2022 г. не упадут, как прогнозирует Минэк, а вырастут – на 4,5%. Вайсберг считает, что снижение инвестиций по итогам года не превысит 1%.
При этом в следующем году спад будет более драматичным – как минимум 5%, полагают экономисты. Вайсберг прогнозирует снижение инвестиций на 5-6% в 2023 г. По словам Исакова, спад составит 5-10% из-за сокращения расходов бюджета в реальном выражении, отложенного эффекта санкций на инвестпрограммы компаний и сворачивания льготного ипотечного кредитования.