В Казахстане сообщили о поддержке Россией транзита нефти по «Дружбе» в Германию

20 декабря 2022 г. официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что решение по транзиту нефти может принимать только Минэнерго РФ. Тогда он отмечал, что Казахстан не может заместить те объемы энергоносителя, которые раньше шли из России в Германию.