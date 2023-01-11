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В Казахстане сообщили о поддержке Россией транзита нефти по «Дружбе» в Германию

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Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

29 декабря 2022 г. нефтепроводная компания Казахстана «Казтрансойл» сообщила, что подала заявку «Транснефти» на транзит 1,2 млн т казахстанской нефти в Германию в 2023 г. В «Транснефти» эту информацию получили. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поддержать поставки нефти в Германию.

20 декабря 2022 г. официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что решение по транзиту нефти может принимать только Минэнерго РФ. Тогда он отмечал, что Казахстан не может заместить те объемы энергоносителя, которые раньше шли из России в Германию.

3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза.  Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных