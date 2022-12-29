Новак заявил о готовности РФ поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в ФРГ
Россия готова поддержать заявку Казахстана на поставку нефти в Германию через трубопровод «Дружба», заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
«Да», — ответил Новак на соответствующий вопрос. По его словам, российская сторона «нормально к этому относится».
Нефтепроводная компания Казахстана «Казтрансойл» подала заявку «Транснефти» на транзит 1,2 млн т казахстанской нефти в Германию в 2023 г. Об этом сообщила сегодня, 29 декабря, пресс-служба компании. В сообщении добавили, что для транспортировки нефти по территории Белоруссии между «Казтрансойлом» и компанией «Гомельтранснефть дружба» заключен договор на оказание услуг по поставке энергоносителя.
21 декабря стало известно, что казахская госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию в начале 2023 г. Речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ (федеральная земля Бранденбург).
20 декабря официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что решение по транзиту нефти может принимать только Минэнерго РФ. Тогда он отмечал, что Казахстан не может заместить те объемы энергоносителя, которые раньше шли из России в Германию.
Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки. Он уточнил, что Польша подала заявки на декабрь и на весь 2023 г., а Германия — на I квартал следующего года.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.