Новак заявил о готовности РФ поддержать заявку Казахстана на транзит нефти в ФРГ

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Также уточняется, что президент может принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.