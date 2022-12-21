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Бизнес

Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию

Ведомости

Казахская госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию в начале 2023 г., передает пресс-служба компании.

В сообщении говорится об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ (федеральная земля Бранденбург). Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев обсудил этот вопрос с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке.

«Согласно поручению президента РК, «Казмунайгаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 г.», — отметил Мирзагалиев.

20 декабря президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки. Он уточнил, что Польша подала заявки на декабрь и на весь 2023 г., а Германия — на I квартал следующего года.

Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия. Ограничения также подразумевают запрет на поставки нефти по морю, поставки трубопроводного сырья по «Дружбе» не попадают под запрет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть и подготовит соответствующий документальный ответ, который следует ожидать в скором времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных