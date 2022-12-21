Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию
Казахская госкомпания «Казмунайгаз» (КМГ) рассматривает возможность отправки партии нефти в Германию в начале 2023 г., передает пресс-служба компании.
В сообщении говорится об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ (федеральная земля Бранденбург). Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев обсудил этот вопрос с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке.
«Согласно поручению президента РК, «Казмунайгаз» рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 г.», — отметил Мирзагалиев.
20 декабря президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки. Он уточнил, что Польша подала заявки на декабрь и на весь 2023 г., а Германия — на I квартал следующего года.
Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия. Ограничения также подразумевают запрет на поставки нефти по морю, поставки трубопроводного сырья по «Дружбе» не попадают под запрет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть и подготовит соответствующий документальный ответ, который следует ожидать в скором времени.