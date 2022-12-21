Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию

Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия. Ограничения также подразумевают запрет на поставки нефти по морю, поставки трубопроводного сырья по «Дружбе» не попадают под запрет.