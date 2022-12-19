Песков назвал потолок цен на газ посягательством на рыночные процессы

По его словам, Москве нужно будет время, чтобы подготовить ответ на новые ограниения. «Вы знаете, что чуть-чуть затянулся процесс по нефти. Но он [ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ] будет опубликован. Так же будет и с газом», — заключил он.