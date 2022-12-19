Песков назвал потолок цен на газ посягательством на рыночные процессы
Попытка Запада ввести потолок цен на российский газ — это посягательство на рыночные механизмы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
По его словам, Москве нужно будет время, чтобы подготовить ответ на новые ограниения. «Вы знаете, что чуть-чуть затянулся процесс по нефти. Но он [ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ] будет опубликован. Так же будет и с газом», — заключил он.
Страны ЕС ранее согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г.
Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.