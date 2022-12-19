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Политика

Песков назвал потолок цен на газ посягательством на рыночные процессы

Ведомости

Попытка Запада ввести потолок цен на российский газ — это посягательство на рыночные механизмы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По его словам, Москве нужно будет время, чтобы подготовить ответ на новые ограниения. «Вы знаете, что чуть-чуть затянулся процесс по нефти. Но он [ответ Москвы на введение потолка цен на нефть РФ] будет опубликован. Так же будет и с газом», — заключил он.

Страны ЕС ранее согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г.

Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

Ранее по теме: Страны ЕС поставят потолок цен на газ на уровне $2000 за 1000 куб. м

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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