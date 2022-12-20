«Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти в 2023 году

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — сказал он (цит. по ТАСС).