«Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти в 2023 году
«Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти, несмотря на сообщения о нежелании продолжать поставки, сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия-24». Он уточнил, что Польша подала заявки на декабрь и на весь 2023 г., а Германия — на первый квартал следующего года.
«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — сказал он (цит. по ТАСС).
3 декабря страны ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 5 декабря ограничение вступило в силу вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
Президент России Владимир Путин также отмечал, что Россия ничего не потеряет от введенного потолка цен. По его словам, уровень предельных цен соответствует тем ценам, по которым Россия сегодня продает нефть. «В этом смысле нас это решение не затрагивает», — отметил он.