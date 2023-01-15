США обещают Европе поставки СПГ по цене $12/Mmbtu по долгосрочным контрактам

Но Райс сказал, что для этого нужны инвестиции – в СПГ-терминалы, заводы, трубовпроводы и бурение. «Поэтому Европе и США нужно работать вместе, чтобы подписать соответствующие долгосрочные контракты, чтобы сделать это реальностью», – подчеркнул глава EQT. По мнению Райса, это будет способствовать энергетической безопасности во всем мире, а не только в Европе. Глава EQT также прокомментировал недостаток трубопроводов в США для доставки газа к СПГ-заводам: он заявил, что у Штатов «есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до регионов, в которые нужны добраться». Он добавил, что 70% дешевого газа находится в регионе Аппалача, где ведет добычу компания, поэтому один из рассматриваемых вариантов поставок – это строительство СПГ-заводов на восточном побережье, которое избавит от необходимости прокладывать газопроводы через всю страну.