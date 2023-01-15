США обещают Европе поставки СПГ по цене $12/Mmbtu по долгосрочным контрактам
Соединенные Штаты готовы поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по цене $12/Mmbtu (около $380 за 1000 куб. м) при наличии долгосрочных контрактов, заявил генеральный директор крупнейшей газовой компании США EQT Тоби Райс на конференции в Абу-Даби. Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за Mmbtu, и это будет означать цену газа в США в $4 за Mmbtu», – сказал он. По словам Райса, это будет великолепной сделкой в сравнении с нынешней стоимостью в $20 за Mmbtu, и отметил, что потенциал роста экспорта СПГ из Штатов составляет около 500 млрд куб. м в год по сравнению с нынешними 100 млрд куб. м в год.
Но Райс сказал, что для этого нужны инвестиции – в СПГ-терминалы, заводы, трубовпроводы и бурение. «Поэтому Европе и США нужно работать вместе, чтобы подписать соответствующие долгосрочные контракты, чтобы сделать это реальностью», – подчеркнул глава EQT. По мнению Райса, это будет способствовать энергетической безопасности во всем мире, а не только в Европе. Глава EQT также прокомментировал недостаток трубопроводов в США для доставки газа к СПГ-заводам: он заявил, что у Штатов «есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до регионов, в которые нужны добраться». Он добавил, что 70% дешевого газа находится в регионе Аппалача, где ведет добычу компания, поэтому один из рассматриваемых вариантов поставок – это строительство СПГ-заводов на восточном побережье, которое избавит от необходимости прокладывать газопроводы через всю страну.
Он заверил, что газ будет поставляться по безопасному маршруту, поддержанному и правительством Соединенных Штатов, и военными.
19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на СПГ в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.