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Абрамченко: Россия может начать продавать Египту зерно за рубли

Ведомости

Россия и Египет прорабатывают возможность поставок продовольствия, в том числе зерна, за рубли, такую сделка Москва успешно ранее провела с Турцией, рассказала «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, сейчас Центробанк ведет с регуляторами других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов.

«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход», — сказала Абрамченко, добавив, что сейчас больше всего востребованы зерно и масложировая продукция.

Как уточнила вице-премьер, в дальнейшем в таких сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк. Одно из условий в рамках зерновой сделки – возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов, пояснила Абрамченко.

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В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в мае заявил, что ведомство не исключает переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

В сентябре стало известно о планах правительства увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. В ноябре РБК узнал, что правительство намерено отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и прибегнуть к альтернативным индикаторам, в том числе привязке к золоту или нефти.

В октябре Reuters писал, что частные импортеры в Египте не могут пополнить запасы пшеницы, уже ввезенной в страну, из-за нехватки долларов США и падения курса египетского фунта. Это ведет к сильному росту цен на муку и не субсидируемый государством хлеб. Египет – самый крупный импортер пшеницы в мире, а основным поставщиком на его рынок является Россия, доля которой составила в 2021 г. 69,4%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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