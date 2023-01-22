Абрамченко: Россия может начать продавать Египту зерно за рубли

В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в мае заявил, что ведомство не исключает переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки.