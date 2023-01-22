Абрамченко: Россия может начать продавать Египту зерно за рубли
Россия и Египет прорабатывают возможность поставок продовольствия, в том числе зерна, за рубли, такую сделка Москва успешно ранее провела с Турцией, рассказала «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, сейчас Центробанк ведет с регуляторами других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов.
«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты проходили в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход», — сказала Абрамченко, добавив, что сейчас больше всего востребованы зерно и масложировая продукция.
Как уточнила вице-премьер, в дальнейшем в таких сделках будет участвовать не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк. Одно из условий в рамках зерновой сделки – возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов, пояснила Абрамченко.
В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в мае заявил, что ведомство не исключает переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки.
В сентябре стало известно о планах правительства увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. В ноябре РБК узнал, что правительство намерено отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и прибегнуть к альтернативным индикаторам, в том числе привязке к золоту или нефти.
В октябре Reuters писал, что частные импортеры в Египте не могут пополнить запасы пшеницы, уже ввезенной в страну, из-за нехватки долларов США и падения курса египетского фунта. Это ведет к сильному росту цен на муку и не субсидируемый государством хлеб. Египет – самый крупный импортер пшеницы в мире, а основным поставщиком на его рынок является Россия, доля которой составила в 2021 г. 69,4%.