РБК: Россия планирует отвязать контракты с дружественными странами от курса доллара
Курс национальных валют при расчетах между дружественными странами рассчитывается через доллар, построить систему, которая позволит уйти от такого кросс-курса, прорабатывают вместе с банками Центробанк и Министерство финансов, рассказал один из собеседников издания.
По словам одного из федеральных чиновников, рассматривается вариант корзины валют. Источник на финансовом рынке возможным вариантом отвязки от доллара в расчетах назвал привязку курсов национальных валют к золоту или нефти. Однако нефть также привязана к американской валюте, поэтому «это не самый лучший вариант», заявил он.
Источник РБК в крупном банке считает, что единственной альтернативой доллару может быть только юань.
В сентябре стало известно о планах правительства увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз был включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.