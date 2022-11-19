Газета
Экономика

РБК: Россия планирует отвязать контракты с дружественными странами от курса доллара

Ведомости

Правительство России намерено отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара, вместо этого власти могут прибегнуть к альтернативным индикаторам, в том числе привязке к золоту или нефти, передает РБК со ссылкой на источники.

Курс национальных валют при расчетах между дружественными странами рассчитывается через доллар, построить систему, которая позволит уйти от такого кросс-курса, прорабатывают вместе с банками Центробанк и Министерство финансов, рассказал один из собеседников издания.

По словам одного из федеральных чиновников, рассматривается вариант корзины валют. Источник на финансовом рынке возможным вариантом отвязки от доллара в расчетах назвал привязку курсов национальных валют к золоту или нефти. Однако нефть также привязана к американской валюте, поэтому «это не самый лучший вариант», заявил он.

Ранее по теме: ЦБ анонсировал новый подход к расчету курса доллара: как это повлияет на рынок

Источник РБК в крупном банке считает, что единственной альтернативой доллару может быть только юань.

В сентябре стало известно о планах правительства увеличить долю внешнеторговых расчетов в рублях в 2 раза к 2025 г. – с прошлогодних 19,5% до 40%. Такой прогноз был включен в материалы к итоговой стратегической сессии, которая прошла с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Использование нацвалют нейтральных по отношению к России стран должно будет вырасти почти в 13 раз с 1,6 до 20%. Таким образом, предполагается, что 60% внешней торговли будет вестись в отличных от долларов и евро валютах.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных