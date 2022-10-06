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Импорт пшеницы частным сектором в Египте почти остановился из-за нехватки долларов

Решением может стать переход на расчеты в рублях
Илья Лакстыгал
Цены на хлеб в Египте для малоимущих слоев субсидируются с 1950-х гг., и, когда зерна для его производства не хватает, это обычно приводит к волнениям / Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Частные импортеры в Египте не могут пополнить запасы пшеницы, уже ввезенной в страну, из-за нехватки долларов США и падения курса египетского фунта. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на трейдеров и письмо египетской палаты зерновой индустрии министру снабжения. Это ведет к сильному росту цен на муку и не субсидируемый государством хлеб. Египет – самый крупный импортер пшеницы в мире, а основным поставщиком на его рынок является Россия, доля которой составила в 2021 г. 69,4%. По информации Центра агроаналитики, получателями субсидируемого хлеба с помощью специальных карточек в Египте является более 70 млн человек, а расходы на него составили в 2021/22 финансовом году (закончился 30 июня) $3,2 млрд. Это составляет приблизительно половину от общих расходов на закупку пшеницы египетского и импортного производства.

Как следует из документа, имеющегося у Reuters, с конца сентября около 700 000 т пшеницы не прошло таможенное оформление, в результате чего около 80% заводов и фабрик, производящих не субсидируемый государством хлеб, макаронные изделия и другие продукты, «полностью прекратили свою работу». По данным трейдеров, с которыми ознакомилось Reuters, платежи за импортную пшеницу практически прекратились с начала сентября. Упали поставки на рынок и других импортных продовольственных товаров, в частности бобов и мяса птицы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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