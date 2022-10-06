Импорт пшеницы частным сектором в Египте почти остановился из-за нехватки долларов

Частные импортеры в Египте не могут пополнить запасы пшеницы, уже ввезенной в страну, из-за нехватки долларов США и падения курса египетского фунта. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на трейдеров и письмо египетской палаты зерновой индустрии министру снабжения. Это ведет к сильному росту цен на муку и не субсидируемый государством хлеб. Египет – самый крупный импортер пшеницы в мире, а основным поставщиком на его рынок является Россия, доля которой составила в 2021 г. 69,4%. По информации Центра агроаналитики, получателями субсидируемого хлеба с помощью специальных карточек в Египте является более 70 млн человек, а расходы на него составили в 2021/22 финансовом году (закончился 30 июня) $3,2 млрд. Это составляет приблизительно половину от общих расходов на закупку пшеницы египетского и импортного производства.