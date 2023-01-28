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Экономика

Глава минфина США напомнила о необходимости поднять потолок госдолга до лета

Ведомости

Если конгресс не поднимет потолок госдолга летом 2023 г., Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией, заявила в интервью Axios глава минфина США Джанет Йеллен.

Она отметила, что ее «заставляет нервничать» угроза дефолта, поскольку это было бы «разрушительно». «И я полагаю, что в Соединенных Штатах у нас была бы рецессия», – сказала Йеллен. Глава минфина подчеркнула, что расходы должны сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.

Также Йеллен добавила, что также могут последовать «психологические последствия» для экономики страны: если потребители будут бояться тратить, это еще больше повлияет на расходы и углубит рецессию.

Она сообщила, что любые официальные переговоры по поднятию потолка госдолга будут вестись между конгрессом и Белым домом. «Президент и руководство конгресса несут ответственность за то, чтобы найти способ поднять потолок госдолга», – подчеркнула Йеллен.

В начале января 2023 г. Йеллен предупредила парламент, что конгрессу США надо «безотлагательно» решить вопрос с госдолгом страны, поскольку лимит заимствований в $31,381 трлн будет исчерпан уже 19 января. Лимит госдолга определяет общий объем денег, который правительство США может занимать для финансирования своих обязательств – погашения купонов, выплаты социальных пособий, оплаты медстраховок и возврата налогов. Минфин США не может превышать показатель, на это требуется разрешение конгресса, у которого два варианта действий – увеличить потолок или же приостановить его действие.

Чтобы избежать дефолта при достижении потолка, минфин может пойти на приостановление отчислений в пенсионные и социальные фонды и использовать накопленные резервы (на 11 января – $372 млрд). По оценке Йеллен, этих мер хватит до начала июня. Если и к этому моменту конгресс не придет к консенсусу, США рискуют столкнуться с дефолтом по своим обязательствам – минфин лишится возможности привлекать новые займы, а денег может не хватить для бесперебойного финансирования регулярных расходов и процентных платежей по долгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных