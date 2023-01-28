Глава минфина США напомнила о необходимости поднять потолок госдолга до лета

Чтобы избежать дефолта при достижении потолка, минфин может пойти на приостановление отчислений в пенсионные и социальные фонды и использовать накопленные резервы (на 11 января – $372 млрд). По оценке Йеллен, этих мер хватит до начала июня. Если и к этому моменту конгресс не придет к консенсусу, США рискуют столкнуться с дефолтом по своим обязательствам – минфин лишится возможности привлекать новые займы, а денег может не хватить для бесперебойного финансирования регулярных расходов и процентных платежей по долгу.