В Минэкономразвития положительно оценили прогноз МВФ

По оценке международного валютного фонда, российскую экономику в 2023 г. ждет рост на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г. Также ВВП России сократился на 2,2% вместо 3,4%, о которых было сказано в октябрьском отчете. В 2023 г. сокращение ВВП прогнозируется на уровне 0,8%. В то же время в 2024-2025 гг. Минэк ожидает роста российской экономики на 2,6% в год.