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Экономика

В Минэкономразвития положительно оценили прогноз МВФ

Ведомости

В Минэкономразвития оценили прогноз Международного валютного фонда (МВФ) как близкий к российским оценкам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран, говорится в сообщении. По оценке министерства, в 2023 г. рост экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования.

Оценки на этот и следующие годы будут уточнены в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития, который ожидается в марте – апреле.

По оценке международного валютного фонда, российскую экономику в 2023 г. ждет рост на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г. Также ВВП России сократился на 2,2% вместо 3,4%, о которых было сказано в октябрьском отчете. В 2023 г. сокращение ВВП прогнозируется на уровне 0,8%. В то же время в 2024-2025 гг. Минэк ожидает роста российской экономики на 2,6% в год.

Ранее по теме: МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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