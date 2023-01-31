В Минэкономразвития положительно оценили прогноз МВФ
В Минэкономразвития оценили прогноз Международного валютного фонда (МВФ) как близкий к российским оценкам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран, говорится в сообщении. По оценке министерства, в 2023 г. рост экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования.
Оценки на этот и следующие годы будут уточнены в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития, который ожидается в марте – апреле.
По оценке международного валютного фонда, российскую экономику в 2023 г. ждет рост на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г. Также ВВП России сократился на 2,2% вместо 3,4%, о которых было сказано в октябрьском отчете. В 2023 г. сокращение ВВП прогнозируется на уровне 0,8%. В то же время в 2024-2025 гг. Минэк ожидает роста российской экономики на 2,6% в год.