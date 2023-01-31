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Экономика

МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста российской экономики в 2023 г. на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г., следует из обновленного прогноза.

По данным МВФ, в 2022 г. ВВП России сократился на 2,2%, а не на 3,4%, как предполагала организация в предыдущем прогнозе. Ожидается, что в 2023 г. российская экономика вырастет на 0,3% (вместо спада на 2,3%), а в 2024 г. — на 2,1% (в октябре МВФ прогнозы на 2024 г. не делал).

Также МВФ на 0,2 процентного пункта улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 г., до 2,9% против 3,4% в 2022 г. Отмечается, что по итогам 2022 г. рост мирового ВВП составил 3,4%, что на 0,2 п. п. лучше октябрьских прогнозов. В 2024 г. МВФ ожидает, что мировая экономика вырастет на 3,1%.

По предварительной оценке, ВВП России снизился в 2022 г. на 2,5%. При этом осенью Минэк оценивал спад российской экономики в 2,9%. В 2023 г. сокращение ВВП прогнозируется на уровне 0,8%. В то же время в 2024-2025 гг. Минэк ожидает роста российской экономики на 2,6% в год.

В январе экономический прогноз также представил Всемирный банк. Согласно данным организации, по итогам 2022 г. снижение ВВП РФ составило 3,5% (в июне ВБ прогнозировал спад на 8,9%). Кроме того, ВБ ожидает, что в 2023 г. ВВП России сократится на 3,3%, однако уже в 2024 г. этот показатель вырастет на 1,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных