МВФ спрогнозировал рост российской экономики на 0,3% в 2023 году

По данным МВФ, в 2022 г. ВВП России сократился на 2,2%, а не на 3,4%, как предполагала организация в предыдущем прогнозе. Ожидается, что в 2023 г. российская экономика вырастет на 0,3% (вместо спада на 2,3%), а в 2024 г. — на 2,1% (в октябре МВФ прогнозы на 2024 г. не делал).