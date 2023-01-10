Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП России на 3,3% в 2023 году
В 2023 г. ВВП России сократится на 3,3%, однако уже в 2024 г. этот показатель вырастет на 1,6%, следует из январского доклада Всемирного банка (ВБ), посвященного перспективам развития мировой экономики.
Согласно данным организации, по итогам 2022 г. снижение ВВП РФ составило 3,5%. При этом в июне ВБ прогнозировал спад российской экономики на 8,9%.
В то же время эксперты организации ухудшили прогноз на 2023 и 2024 гг. Так, в июне они ожидали, что ВВП России сократится в этом году на 2%, однако к январю прогноз увеличился на 1,3 п. п. до 3,3%. Летом предполагалось, что в 2024 г. российская экономика вырастет на 2,2%, в январе прогнозы уменьшились на 0,6 п. п. до 1,6%.
При этом в Минэкономразвития ожидали спад ВВП в 2022 г. на 2,9%. В 2023 г. сокращение этого показателя прогнозируется на уровне в 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство ожидает рост ВВП на 2,6% в год.
В середине декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2022 г. спад российской экономики ожидается на уровне около 3%. В октябре Банк России прогнозировал снижение ВВП по итогам 2022 г. на 3-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%, отмечали в регуляторе. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.