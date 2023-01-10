Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП России на 3,3% в 2023 году

В то же время эксперты организации ухудшили прогноз на 2023 и 2024 гг. Так, в июне они ожидали, что ВВП России сократится в этом году на 2%, однако к январю прогноз увеличился на 1,3 п. п. до 3,3%. Летом предполагалось, что в 2024 г. российская экономика вырастет на 2,2%, в январе прогнозы уменьшились на 0,6 п. п. до 1,6%.