Мишустин сообщил о снижении ВВП в январе - ноябре на 2%

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, в середине декабря сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает падения экономики по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно. Возврат же российской экономики на уровень докризисного 2021 г. может произойти в 2025 г., рассказал 27 декабря зампред Банка России Алексей Заботкин.