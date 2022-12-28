Мишустин сообщил о снижении ВВП в январе - ноябре на 2%
Снижение ВВП России за первые 11 месяцев этого года составило 2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Можно сказать, что прогнозы многих экспертов не сбылись. По данным Министерства экономического развития, за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года, чуть более 2%», – рассказал он.
В ноябре зафиксирован рост в строительной отрасли и сельском хозяйстве по сравнению с ноябрем 2021 г. Увеличено также производство электрооборудования, транспорта, восстанавливается кредитование физлиц и компаний – объем займов вырос на 13%.
Ситуация с безработицей в РФ остается стабильной, отметил Мишустин, в ноябре безработица достигла 3,7% – минимального значения за всю историю наблюдения с 1991 г. Кроме того, в сжатые сроки были обеспечены меры, которые защитили внутренний рынок России от внешнего давления, добавил премьер.
По оценке Минэкономразвития, с января по октябрь снижение ВВП России составило 2,1%. По итогам этого года Минэк ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, в середине декабря сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает падения экономики по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно. Возврат же российской экономики на уровень докризисного 2021 г. может произойти в 2025 г., рассказал 27 декабря зампред Банка России Алексей Заботкин.
15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года ожидается примерно на уровне 2,5%. Глава государства подчеркнул, что масштабные санкции Запада против России не достигли своей цели. По его словам, расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.