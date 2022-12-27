В ЦБ допустили возврат экономики на докризисный уровень в 2025 году

В середине декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижения ВВП по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.