В ЦБ допустили возврат экономики на докризисный уровень в 2025 году
«Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 г. где-то в 2025 г.», – сказал он.
Заботкин пояснил, что экономике значительно проще преодолеть последствия циклического спада, нежели «структурного снижения потенциала». Так, экономика страны смогла восстановиться после циклического снижения из-за пандемии в 2020 г. уже в 2021 г., а структурная адаптация является более длительным процессом, поэтому на нее потребуется больше времени.
По оценке зампреда ЦБ, экономика России по-прежнему остается «весьма открытой»: ограничения по импорту сохраняются, однако «физические объемы экспорта и цены нашего экспорта сильно зависят от мировой конъюнктуры». Цены на отдельное сырье существенно снизились в последние месяцы вслед за снижением ожиданий по мировому росту, добавил Заботкин.
В середине декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что спад ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне около 3%, при этом он может оказаться меньше при благоприятных условиях. В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижения ВВП по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.
Минэк, в свою очередь, ожидает спада ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. 30 ноября, согласно обзору Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике», с января по октябрь снижение ВВП составило 2,1%. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.
15 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение ВВП по итогам года ожидается примерно на уровне 2,5%. Глава государства подчеркнул, что масштабные санкции Запада против России не достигли своей цели. По его словам, расчет западных стран на обвал российского рубля, а также ускорение инфляции в стране не оправдался.