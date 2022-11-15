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Экономика

Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики

Ведомости

В России необходимо провести структурную перестройку экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Набиуллина призвала «трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию», а также быть готовыми к любому развитию ситуации. «Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но, даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ЦБ, задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.

Набиуллина ранее заявила, что перестройка экономики нужна всем, в том числе и финансовому сектору, «чтобы клиенты и бизнес могли перестраиваться более активно». Глава регулятора посчитала, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.

В мае председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. Кудрин пояснил, что масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций, с учетом которых экономика России будет перестраиваться следующие полтора-два года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных