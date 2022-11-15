Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики

В мае председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. Кудрин пояснил, что масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций, с учетом которых экономика России будет перестраиваться следующие полтора-два года.