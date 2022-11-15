Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики
В России необходимо провести структурную перестройку экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Набиуллина призвала «трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию», а также быть готовыми к любому развитию ситуации. «Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но, даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы ЦБ, задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.
Набиуллина ранее заявила, что перестройка экономики нужна всем, в том числе и финансовому сектору, «чтобы клиенты и бизнес могли перестраиваться более активно». Глава регулятора посчитала, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.
В мае председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. Кудрин пояснил, что масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций, с учетом которых экономика России будет перестраиваться следующие полтора-два года.
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