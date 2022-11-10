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Экономика

Набиуллина заявила, что не хочет «искать дно» в российской экономике

Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад, сообщила, что «не любит искать дно». Об этом она рассказала журналистам в кулуарах форума Finopolis, передает корреспондент «Ведомостей».

По словам Набиуллиной, регулятор сейчас наблюдает обострение экономической и геополитической ситуации, поэтому даже в консервативном и оптимистическом сценариях нужно рассматривать сценарии худшего развития. «Говорить, что все позади, было бы легкомысленно. Поэтому надо готовиться, быстрее принимать решения, которые гибко реагируют на любую неопределенность», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что перестройка экономики нужна всем, в том числе и финансовому сектору, «чтобы клиенты и бизнес могли перестраиваться более активно». Ранее, 8 ноября, Набиуллина сообщила, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.

Тогда же председатель Банка России сообщила об ухудшении ситуации в мировой экономике. ЦБ по-прежнему считает наиболее вероятным свой базовый сценарий прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее и его необходимо иметь в виду для быстрой адаптации кредитно-денежной политики в случае необходимости, добавила Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных