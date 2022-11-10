Набиуллина заявила, что не хочет «искать дно» в российской экономике

Она отметила, что перестройка экономики нужна всем, в том числе и финансовому сектору, «чтобы клиенты и бизнес могли перестраиваться более активно». Ранее, 8 ноября, Набиуллина сообщила, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.