Набиуллина заявила, что не хочет «искать дно» в российской экономике
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос о том, прошла ли российская экономика дно или ее ожидает дальнейший спад, сообщила, что «не любит искать дно». Об этом она рассказала журналистам в кулуарах форума Finopolis, передает корреспондент «Ведомостей».
По словам Набиуллиной, регулятор сейчас наблюдает обострение экономической и геополитической ситуации, поэтому даже в консервативном и оптимистическом сценариях нужно рассматривать сценарии худшего развития. «Говорить, что все позади, было бы легкомысленно. Поэтому надо готовиться, быстрее принимать решения, которые гибко реагируют на любую неопределенность», — сказала Набиуллина.
Она отметила, что перестройка экономики нужна всем, в том числе и финансовому сектору, «чтобы клиенты и бизнес могли перестраиваться более активно». Ранее, 8 ноября, Набиуллина сообщила, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.
Тогда же председатель Банка России сообщила об ухудшении ситуации в мировой экономике. ЦБ по-прежнему считает наиболее вероятным свой базовый сценарий прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее и его необходимо иметь в виду для быстрой адаптации кредитно-денежной политики в случае необходимости, добавила Набиуллина.
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