Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике в худшую сторону
Ситуация и баланс рисков в глобальной экономике сместились в сторону более жесткого сценария развития событий, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы.
«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики сместились если не в сторону полномасштабного кризиса, но в сторону более жесткого варианта развития ситуации», – сказала она.
Подобная ситуация означает, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.
ЦБ по-прежнему считает наиболее вероятным свой базовый сценарий прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее и его необходимо иметь в виду для быстрой адаптации кредитно-денежной политики в случае необходимости, добавила Набиуллина.
«Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике, в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами», – приводит ее слова «Интерфакс».
28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики: по оценке ЦБ, ВВП снизится по итогам 2022 г. на 3-3,5%.
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