Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике в худшую сторону

28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.