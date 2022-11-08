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Экономика

Набиуллина заявила о смещении ситуации в мировой экономике в худшую сторону

Ведомости

Ситуация и баланс рисков в глобальной экономике сместились в сторону более жесткого сценария развития событий, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы.

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики сместились если не в сторону полномасштабного кризиса, но в сторону более жесткого варианта развития ситуации», – сказала она.

Подобная ситуация означает, что России необходимо создавать всеми способами условия для ускоренной структурной перестройки экономики, которая потребуется, по ее словам, и в следующем году, и в последующие годы.

ЦБ по-прежнему считает наиболее вероятным свой базовый сценарий прогноза, однако альтернативный пессимистичный стал реальнее и его необходимо иметь в виду для быстрой адаптации кредитно-денежной политики в случае необходимости, добавила Набиуллина.

«Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике, в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами», – приводит ее слова «Интерфакс».

28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики: по оценке ЦБ, ВВП снизится по итогам 2022 г. на 3-3,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных