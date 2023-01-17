Газета
Экономика

Путин заявил, что динамика экономики РФ оказалась лучше прогнозов

Ведомости

Фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Ее [экономики] фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов», — сказал глава государства. 

Путин уточнил, что, по оценке Минэкономразвития, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%». 

При этом, подчеркнул глава государства, уже в III и IV кварталах 2022 г. был зафиксирован рост экономики. Резкое же падение наблюдалось во II квартале, пояснил Путин. Он добавил, что перед правительством стоит задача поддержать положительную тенденцию экономического развития.

По словам президента, инфляция в стране по итогам 2022 г. также оказалась меньше, чем прогнозировали Банк России и кабмин: 11,9%. Путин ожидает, что уже в I квартале 2023 г. показатель сократится до 5%, а во II квартале — до 4%.

11 января глава Минэка Максим Решетников заявил, что инфляция в РФ по итогам 2022 г. составила 11,9%. Еще в ноябре 2022 г. ведомство прогнозировало инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Путин в начале декабря ожидал, что показатель составит 12,2%. При этом в конце 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия «справилась с инфляцией». Он говорил, что данный показатель по итогам года будет около 12%. 

15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин прогнозировал падение ВВП по итогам года на уровне 2,5%. Он заявил, что расчет Запада «смять» российскую экономику с помощью санкций не оправдался. 22 декабря в ходе пресс-конференции Путин отметил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». 

Ранее по теме: Путин заявил, что расчет Запада разрушить российскую экономику не оправдался

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных