Путин заявил, что динамика экономики РФ оказалась лучше прогнозов
Фактические показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Ее [экономики] фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов», — сказал глава государства.
Путин уточнил, что, по оценке Минэкономразвития, ВВП России с января по ноябрь 2022 г. снизился на 2,1%. По предварительным данным за 2022 г., показатель сократился на 2,5%, добавил он. Путин напомнил, как отечественные и зарубежные эксперты предрекали падение ВВП на «10, и 15, и даже 20%».
При этом, подчеркнул глава государства, уже в III и IV кварталах 2022 г. был зафиксирован рост экономики. Резкое же падение наблюдалось во II квартале, пояснил Путин. Он добавил, что перед правительством стоит задача поддержать положительную тенденцию экономического развития.
По словам президента, инфляция в стране по итогам 2022 г. также оказалась меньше, чем прогнозировали Банк России и кабмин: 11,9%. Путин ожидает, что уже в I квартале 2023 г. показатель сократится до 5%, а во II квартале — до 4%.
11 января глава Минэка Максим Решетников заявил, что инфляция в РФ по итогам 2022 г. составила 11,9%. Еще в ноябре 2022 г. ведомство прогнозировало инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Путин в начале декабря ожидал, что показатель составит 12,2%. При этом в конце 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия «справилась с инфляцией». Он говорил, что данный показатель по итогам года будет около 12%.
15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин прогнозировал падение ВВП по итогам года на уровне 2,5%. Он заявил, что расчет Запада «смять» российскую экономику с помощью санкций не оправдался. 22 декабря в ходе пресс-конференции Путин отметил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно».