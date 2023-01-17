Путин заявил, что динамика экономики РФ оказалась лучше прогнозов

11 января глава Минэка Максим Решетников заявил, что инфляция в РФ по итогам 2022 г. составила 11,9%. Еще в ноябре 2022 г. ведомство прогнозировало инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Путин в начале декабря ожидал, что показатель составит 12,2%. При этом в конце 2022 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия «справилась с инфляцией». Он говорил, что данный показатель по итогам года будет около 12%.