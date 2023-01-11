Минэкономразвития оценило инфляцию по итогам 2022 года в 11,9%

Еще в ноябре 2022 г. Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. При этом в конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия «справилась с инфляцией». Он ожидал данный, что данный показатель по итогам года будет около 12%.