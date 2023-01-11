Минэкономразвития оценило инфляцию по итогам 2022 года в 11,9%
В 2022 г. инфляция в России составила 11,9%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«Сейчас поступила оперативная информация уже по итогам года. У нас инфляция [в 2022 г.] ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%», — сказал министр.
Решетников уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта.
Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня 4%.
Еще в ноябре 2022 г. Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. При этом в конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия «справилась с инфляцией». Он ожидал данный, что данный показатель по итогам года будет около 12%.
В 2021 г. инфляция в стране составила 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.