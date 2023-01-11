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Экономика

Минэкономразвития оценило инфляцию по итогам 2022 года в 11,9%

Ведомости

В 2022 г. инфляция в России составила 11,9%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Сейчас поступила оперативная информация уже по итогам года. У нас инфляция [в 2022 г.] ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%», — сказал министр.

Решетников уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта.

Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня 4%.

Еще в ноябре 2022 г. Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. При этом в конце декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия «справилась с инфляцией». Он ожидал данный, что данный показатель по итогам года будет около 12%.

В 2021 г. инфляция в стране составила 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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