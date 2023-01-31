Правительство утвердило индексацию некоторых соцвыплат на 11,9%
Правительство постановило с 1 февраля проиндексировать ряд социальных выплат на 11,9%, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
В документе отмечено, что это решение касается пособий семьям с детьми, материнского капитала, выплат инвалидам и ветеранам. Оно также распространяется на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России, Героев Труда).
На 11,9% также будут проиндексированы компенсации для граждан, пострадавших от радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или других аварий, а также пособие на погребение.
В конце декабря 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.
30 ноября министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации рассказал ТАСС, что рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.