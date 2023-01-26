Пенсии в новых регионах с 1 марта будут назначаться по российским нормам
Пенсии жителям новых регионов России начнут назначать по российским нормам с 1 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Следующий значимый законопроект – о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям, по российским нормам. У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей... В таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии», – рассказал он.
Пенсии и надбавки к ним в новых регионах будут индексироваться, как и по всей России, добавил Мишустин.
Как сообщил ранее Минфин, индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%, на нее выделят 152,4 млрд руб. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличат до 587 000 руб., на второго – почти до 775 600 руб. По оценке Росстата, инфляция в России в 2022 г. составила 11,94%.
В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.