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Общество

Пенсии в новых регионах с 1 марта будут назначаться по российским нормам

Ведомости

Пенсии жителям новых регионов России начнут назначать по российским нормам с 1 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Следующий значимый законопроект – о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям, по российским нормам. У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей... В таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии», – рассказал он.

Пенсии и надбавки к ним в новых регионах будут индексироваться, как и по всей России, добавил Мишустин.

Как сообщил ранее Минфин, индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%, на нее выделят 152,4 млрд руб. Размер материнского капитала на первого ребенка увеличат до 587  000 руб., на второго – почти до 775 600 руб. По оценке Росстата, инфляция в России в 2022 г. составила 11,94%.

Ранее по теме: Голикова: с 1 января в новых регионах РФ действует тот же МРОТ, что и по всей стране

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

Ранее по теме: На индексацию соцвыплат с 1 февраля выделят 152,4 млрд рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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