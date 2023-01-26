Пенсии в новых регионах с 1 марта будут назначаться по российским нормам

«Следующий значимый законопроект – о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с 1 марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям, по российским нормам. У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей... В таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии», – рассказал он.