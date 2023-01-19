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Экономика

На индексацию соцвыплат с 1 февраля выделят 152,4 млрд рублей

Ведомости

Индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%, на нее выделят 152,4 млрд руб., сообщила пресс-служба Минфина России.

«Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты», – говорится в сообщении.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличат до 587  000 руб., на второго – почти до 775 600 руб.

По оценке Росстата, инфляция в России в 2022 г. составила 11,94%. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% к декабрю 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.

В конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.

30 ноября министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации рассказал ТАСС, что рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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