На индексацию соцвыплат с 1 февраля выделят 152,4 млрд рублей
Индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%, на нее выделят 152,4 млрд руб., сообщила пресс-служба Минфина России.
«Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты», – говорится в сообщении.
Размер материнского капитала на первого ребенка увеличат до 587 000 руб., на второго – почти до 775 600 руб.
По оценке Росстата, инфляция в России в 2022 г. составила 11,94%. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% к декабрю 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.
В конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г.
30 ноября министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации рассказал ТАСС, что рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.