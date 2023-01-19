На индексацию соцвыплат с 1 февраля выделят 152,4 млрд рублей

30 ноября министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации рассказал ТАСС, что рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.