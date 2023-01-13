Росстат оценил инфляцию по итогам 2022 года в 11,94%

Среднегодовая инфляция в стране в 2022 г. составила 13,75%, следует из данных Росстата. Основные пики пришлись на февраль и март. Рост цен в феврале составил 9,15% в годовом выражении после 8,73% в январе, а в марте – резко ускорился до 16,69%. В месячном выражении рост цен в марте составил 7,61%, что стало максимумом с января 1999 г. В апреле инфляция в годовом выражении продолжила расти – до 17,83%, в помесячном – снизилась до 1,56%. В мае инфляция уменьшилась до рекордных значений, а с июня по август Росстат фиксировал дефляцию в месячном выражении.