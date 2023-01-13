Росстат оценил инфляцию по итогам 2022 года в 11,94%В декабре рост цен подстегнула индексация тарифов ЖКХ
Инфляция в России по итогам 2022 г. составила 11,94%, следует из данных Росстата. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% в декабре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.
В декабре в помесячном выражении Росстат зафиксировал ускорение темпа роста цен на 0,78% после 0,37% в ноябре и 0,18% в октябре. Инфляцию в декабре подстегнула индексация тарифов ЖКХ – услуги подорожали на 2,04% за месяц. Непродовольственные товары в декабре выросли в цене на 0,05% в месячном выражении, продовольственные – на 0,60%.
Цены на продукты выросли за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции (на 5,83% после 5,58% в ноябре) и возобновления роста цен на остальные продовольственные товары, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров при продолжающемся удешевлении большинства товаров длительного использования, отмечается в комментарии министерства.
Среднегодовая инфляция в стране в 2022 г. составила 13,75%, следует из данных Росстата. Основные пики пришлись на февраль и март. Рост цен в феврале составил 9,15% в годовом выражении после 8,73% в январе, а в марте – резко ускорился до 16,69%. В месячном выражении рост цен в марте составил 7,61%, что стало максимумом с января 1999 г. В апреле инфляция в годовом выражении продолжила расти – до 17,83%, в помесячном – снизилась до 1,56%. В мае инфляция уменьшилась до рекордных значений, а с июня по август Росстат фиксировал дефляцию в месячном выражении.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал инфляцию 12,4% по итогам года. При этом в декабре глава министерства Максим Решетников отмечал, что она может оказаться даже ниже – в интервале 12,0–12,4%. Еще в середине мая министерство прогнозировало инфляцию 17,5%.
Как отметил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 11 января, роста цен ниже прогноза удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.
Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», рост цен по итогам 2023 г. составит 6,2%. Официальная оценка Минэка предполагает рост цен на 5,5%. При этом уже в начале года инфляция может достичь таргета в 4% на фоне высокой базы 2022 г. Как говорил «Ведомостям» близкий к администрации президента источник, в марте показатель может составить 3%.
Общий тренд во второй половине 2022 г. складывался на замедление темпов роста цен, отмечает директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. При этом, по его словам, ускорение инфляции в декабре естественно, потому что значительный объем расходов и государства, и корпораций, и населения концентрируется в конце года – это формирует денежный навес. По словам Широва, на инфляцию в декабре повлияло ускорение бюджетных расходов и ослабление курса рубля. Главное, что сдерживает рост цен сейчас, — это низкий внутренний спрос, и инвестиционный, и отчасти потребительский, указывает он.
Инфляция в декабре в месячном выражении была аномально низкой, констатирует главный экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. По словам аналитика, это связано со снижением темпа роста цен в продуктах – в среднем за последние 5 лет в декабре она составляла 1,5%, а в декабре 2022 г. была в два раза ниже – 0,7%. Снижение инфляции в продовольствии компенсировало на 3/4 вклад от повышения тарифов ЖКУ, подсчитал Исаков. В целом вклад индексации услуг жилищно-коммунального хозяйства составил 0,4 п. п., оценил эксперт.
В октябре правительство приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 г. на 1 декабря 2022 г. Минэк сообщал, что предельный уровень индексации по стране не превысит 9%.
Падение цен на сахар-песок, низкий рост цен на куриные яйца выглядят нехарактерно для декабря, отмечает Исаков. При этом рост цен в непродовольственных товарах выглядит нормальным по историческим меркам, поэтому выводы о низкой потребительской уверенности не выглядят убедительными и не согласуются с ростом заработных плат в последние месяцы, подчеркивает аналитик.
В целом по итогам года динамика цен оказались лучше, чем прогнозировало большинство экспертов еще в первой половине года, указывает Широв. Этому способствовали меры ЦБ — регулятор вовремя поднял ключевую ставку и вовремя начал ее опускать, реагируя на панику, а также укрепление курса рубля, которое привело к снижению импортных цен, прежде всего на непродовольственные товары (бытовая техника, автомобили), считает экономист. 28 февраля Банк России поднял ставку с 9,5% до 20%.
Инфляция в 2022 г. была ниже прогнозов из-за трех факторов, считает Исаков. Во-первых, укрепление рубля и параллельный импорт привели к тому, что цены на электронику оказались ниже, чем год назад. Во-вторых, построенная с 2018 г. система демпферов по нефтепродуктам сдержала цены на топливо, например, стоимость автомобильного бензина почти не изменилась за год. В-третьих, рекордный урожай привел к тому, что инфляция в продовольствии оказалась ниже остальных товаров в потребительской корзине.
По итогам года ИНП РАН прогнозирует инфляцию 5-7%, при этом внешняя конъюнктура может сильно изменить параметры – если курс будет выходить больше 73-75 руб. за доллар, то инфляция будет выше, говорит Широв. Исаков ожидает, что инфляция может составить около 5,5% в 2023 г. По словам экономиста, для этого должны сложиться два условия: хороший урожай, что важно при высокой доле продовольствия в потребительской корзине россиян, и сдерживание роста бюджетных расходов вблизи 30 трлн руб.