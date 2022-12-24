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Общество

Мишустин подписал распоряжение о предоставлении ПФР 1,5 трлн рублей на соцвыплаты

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Выделенные средства пойдут на предоставление пенсий, специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, а также ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам», – говорится в сообщении.

Документ пока не опубликован. На заседании правительства 23 декабря Мишустин заявил, что люди должны получить поддержку «без сбоев».

30 ноября министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации рассказал ТАСС, что рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, сообщил в конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В совокупности с 1 января 2022 г. пенсии были проиндексированы на 15,3%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в результате составил 21 864 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных