Мишустин подписал распоряжение о предоставлении ПФР 1,5 трлн рублей на соцвыплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,49 трлн руб. Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 г. – начале 2023 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Выделенные средства пойдут на предоставление пенсий, специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, а также ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам», – говорится в сообщении.
Документ пока не опубликован. На заседании правительства 23 декабря Мишустин заявил, что люди должны получить поддержку «без сбоев».
30 ноября министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации рассказал ТАСС, что рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%, сообщил в конце ноября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В совокупности с 1 января 2022 г. пенсии были проиндексированы на 15,3%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в результате составил 21 864 руб.