Силуанов: зарплаты бюджетников в следующем году вырастут на 8%
Рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации.
«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», – приводит его слова ТАСС.
Пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб., отметил Силуанов. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.
Закон о федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг. был одобрен Совфедом сегодня, 30 ноября. Согласно документу, доходы бюджета в 2023 г. составят 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн — нефтегазовые), в 2024 г. — 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. — около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом утвержденный бюджет подразумевает расходы в 2023 г. в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. — 29,4 трлн руб., в 2025 г. — 29,2 трлн руб. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы».
Согласно прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.
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