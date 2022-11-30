Газета
Экономика

Силуанов: зарплаты бюджетников в следующем году вырастут на 8%

Ведомости

Рост зарплат бюджетников в 2023 г. составит более 8%, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах Совета Федерации.

«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», – приводит его слова ТАСС.

Пенсии, как и было запланировано, вырастут на 1000 руб., отметил Силуанов. Министр также добавил, что зарплаты сотрудников правоохранительных органов и военных растут чуть более опережающими темпами. Эти показатели заложены в федеральном бюджете на 2023-2025 гг., подчеркнул он.

Закон о федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг. был одобрен Совфедом сегодня, 30 ноября. Согласно документу, доходы бюджета в 2023 г. составят 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн — нефтегазовые), в 2024 г. — 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. — около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом утвержденный бюджет подразумевает расходы в 2023 г. в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. — 29,4 трлн руб., в 2025 г. — 29,2 трлн руб. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы».

Согласно прогнозу Минэка, среднемесячная зарплата в России в 2022 г. вырастет более чем на 6600 руб., или на 11,6% относительно уровня 2021 г., и составит 63 888 руб. В 2023 г. ведомство ожидает повышения показателя еще на почти 6000 руб., или 8,7%, – до 69 452 руб. В 2024 и 2025 гг. зарплата будет расти до 74 804 и 80 028 руб. соответственно.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных