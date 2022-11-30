Силуанов: зарплаты бюджетников в следующем году вырастут на 8%

Закон о федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024-2025 гг. был одобрен Совфедом сегодня, 30 ноября. Согласно документу, доходы бюджета в 2023 г. составят 26,1 трлн руб. (из них 8,9 трлн — нефтегазовые), в 2024 г. — 27,2 трлн руб. (8,7 трлн), в 2025 г. — около 28 трлн руб. (8,5 трлн). При этом утвержденный бюджет подразумевает расходы в 2023 г. в объеме 29 трлн руб., в 2024 г. — 29,4 трлн руб., в 2025 г. — 29,2 трлн руб. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот бюджет является «самым сложным за последние годы».