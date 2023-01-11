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Голикова: с 1 января в новых регионах РФ действует тот же МРОТ, что и по всей стране

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С 1 января 2023 г. в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует такой же минимальный размер оплаты труда (МРОТ), как и по всей России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

«Что касается минимального размера оплаты труда, то уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории РФ в старых границах, то есть 16 242 рубля», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Кроме того, с 1 января 2023 г. в новых регионах установят прожиточный минимум (ПМ). В ДНР и ЛНР средний ПМ ориентировочно составит 11 200 руб., а в Херсонской и Запорожской областях — 11 644 руб., отметила Голикова. 

Пенсии на этих территориях будут назначаться по законодательству РФ, добавила вице-премьер. Она уточнила, что соответствующие проекты скоро внесут в Госдуму. Голикова напомнила, что у жителей новых регионов РФ также есть право на материнский капитал. По ее словам, за ним уже обратились 14 240 семей.

19 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ в стране. С 1 января 2023 г. он увеличился до 16 242 руб. Установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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