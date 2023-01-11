Голикова: с 1 января в новых регионах РФ действует тот же МРОТ, что и по всей стране

«Что касается минимального размера оплаты труда, то уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории РФ в старых границах, то есть 16 242 рубля», — сказала она (цитата по ТАСС).