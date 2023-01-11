Мурашко: в новых регионах медосмотры прошли уже более 110 000 детей

Мурашко также рассказал, что на 172 объектах в новых регионах сейчас идут строительные и восстановительные работы, еще на 78 они завершены, для медучреждений были также закуплены 50 специально оснащенных автомобилей и 386 машин скорой помощи, таким образом произошло обновление половины автопарка. Кроме этого, в новые регионы поставляются лекарства на сумму более 7,5 млрд руб., в том числе для лечения туберкулеза и ВИЧ, добавил он.