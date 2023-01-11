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Общество

Мурашко: в новых регионах медосмотры прошли уже более 110 000 детей

Ведомости

Врачи провели медицинский осмотр уже более 110 000 детей в новых российских регионах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Осмотрены более 110 000 детей...Планируем завершить до конца учебного года всю эту работу. По результатам профилактических осмотров такая важная цифра — более 50% диагнозов — это впервые установленные диагнозы», – приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что из этих детей 17 000 были переданы на диспансерное наблюдение, а 3800 – направлены на плановое лечение в стационаре. Кроме того, еще девять детей с жизнеугрожающими заболеваниями обеспечиваются лекарствами по линии фонда «Круг добра».

Мурашко также рассказал, что на 172 объектах в новых регионах сейчас идут строительные и восстановительные работы, еще на 78 они завершены, для медучреждений были также закуплены 50 специально оснащенных автомобилей и 386 машин скорой помощи, таким образом произошло обновление половины автопарка. Кроме этого, в новые регионы поставляются лекарства на сумму более 7,5 млрд руб., в том числе для лечения туберкулеза и ВИЧ, добавил он.

Сегодня Путин в ходе своего первого в 2023 г. совещания с правительством заявил, что боевые действия не являются основанием для того, чтобы брать паузу в решении насущных проблем на новых территориях. 

«Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их. Добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена», – сказал он.

В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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