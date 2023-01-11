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Путин потребовал решать сложные вопросы в новых регионах

Ведомости

Боевые действия не являются основанием для того, чтобы брать паузу в решении насущных проблем на новых территориях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в этом году совещания с правительством. 

«Я понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, на отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых сложных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их. Добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена», — сказал он. 

Путин также напомнил о том, что правительству поручено до конца этого квартала подготовить специальную программу по развитию новых субъектов России. По словам главы государства, к 2030 г. новые регионы должны выйти на общероссийский уровень с точки зрения состояния инфраструктуры и оказания социальных услуг.

В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. 4 октября договоры также были ратифицированы Советом Федерации. После этого Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России.

Новые территории были утверждены в качестве субъектов России в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в России». В случае ДНР и ЛНР республики были признаны в административных границах Донецкой и Луганской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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