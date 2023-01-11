Путин потребовал решать сложные вопросы в новых регионах

«Я понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, на отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых сложных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их. Добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена», — сказал он.