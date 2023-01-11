Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат и снижение бедности
Рост реальных зарплат людей и снижение бедности — это приоритеты России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Президент также пообещал продолжить реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на »раскрытие громадного потенциала» России, а также на расширение наших международных связей.
В декабре 2022 г. президент заявил, что снижение уровня бедности до 10,5% является хоть и небольшим, но движением в правильном направлении. Он подчеркнул, что доходы наименее обеспеченной части населения увеличились в среднем на 27,8% в номинале, что позволило немного сократить уровень бедности и неравенство.
Путин 30 ноября поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г., а также выделить необходимую финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются.