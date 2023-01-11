Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат и снижение бедности

В декабре 2022 г. президент заявил, что снижение уровня бедности до 10,5% является хоть и небольшим, но движением в правильном направлении. Он подчеркнул, что доходы наименее обеспеченной части населения увеличились в среднем на 27,8% в номинале, что позволило немного сократить уровень бедности и неравенство.