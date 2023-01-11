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Политика

Путин назвал среди приоритетов рост реальных зарплат и снижение бедности

Ведомости

Рост реальных зарплат людей и снижение бедности — это приоритеты России, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, а вместе с мерами социальной поддержки, прежде всего семей с детьми, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Президент также пообещал продолжить реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на »раскрытие громадного потенциала» России, а также на расширение наших международных связей.

В декабре 2022 г. президент заявил, что снижение уровня бедности до 10,5% является хоть и небольшим, но движением в правильном направлении.  Он подчеркнул, что доходы наименее обеспеченной части населения увеличились в среднем на 27,8% в номинале, что позволило немного сократить уровень бедности и неравенство.

12:22

Путин 30 ноября поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 г., а также выделить необходимую финансовую помощь тем регионам, которые в ней нуждаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных